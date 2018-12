Kanadski premier: Aretacija finančne direktorice Huaweia nima političnega ozadja

"Vsakomur lahko zagotovim, da smo država z neodvisnim sodstvom. Odločitev o pridržanju je bila sprejeta brez kakršnega koli političnega vmešavanja ali vpliva," je na tehnološki konferenci v Montrealu poudaril premier Justin Trudeau.Podrobnejših pojasnil ni želel dati.

Japonska vlada naj bi po neuradnih informacijah, ki jih navaja francoska tiskovna agencija (AFP), medtem razmišljala o opustitvi uporabe izdelkov Huaweija in njegovega kitajskega konkurenta ZTE. Skrbi jih kibernetska varnost – družbi namreč že nekaj časa obtožujejo vohunjenja. Kitajske obveščevalne službe naj bi tehnologijo podjetij uporabljale za prisluškovanje in pridobivanje različnih drugih podatkov. Čeprav so tako v podjetjih kot vodstvu države vse tovrstne navedbe že večkrat zanikali, dvomi ostajajo.

Meng Vandžov, ki bi jo Kanada lahko izročila ZDA, danes čaka zaslišanje na sodišču za izpustitev iz pripora po plačilu varščine. Američani naj bi jo želeli aretirati zaradi možne kršitve sankcij proti Iranu.

Meng Vandžov je hči ustanovitelja podjetjaRen Zhengfeija in namestnica predsednika upravnega odbora Huaweija. Zdaj bi lahko postala žrtev trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, ocenjuje APG. Kitajski mediji enotno menijo, da nikakor ne gre za pravi način reševanja nesoglasij.

Družba Huawei je sporočila, da je Meng Vandžov prestopala z letala v Kanadi, kjer so jo pridržali na zahtevo ZDA, da se sooči z nedoločenimi obtožbami na sodišču v New Yorku. Podjetje več informacij nima in ne ve, kaj naj bi finančna direktorica storila narobe. Obenem je zatrdilo, da spoštuje vse zakone držav, v katerih posluje, vključno z izvoznim nadzorom in sankcijami Združenih narodov, ZDA ter EU.