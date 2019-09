Trudeau pod plazom kritik zaradi fotografije, na kateri ima obraz pobarvan v črno

Oblečen v Aladina, s turbanom na glavi in s črno barvo poslikani obraz, vrat in roke. Tako se je leta 2001 na šolskem gala večeru zabaval zdaj kanadski premier Justin Trudeau . Staro fotografijo, na kateri ga obkrožajo sodelavke, je manj kot pet tednov pred zveznimi volitvami v Kanadi objavila revija Time.

Fotografija je nastala v času, ko je bil takrat 29-letni Trudeau zaposlen kot učitelj na akademiji West Point Grey, objavljena pa je bila v šolskem letopisu. "Leta 2001, ko sem bil učitelj v Vancouvru, sem se udeležil gala večera ob zaključku leta, tema večera je bila 1001 noč. Oblekel sem se v kostum Aladina in se namazal. Tega ne bi smel narediti. Moral bi bolj razmišljati, vendar nisem in resnično mi je žal," je dejal Trudeau in večkrat izrazil svoje obžalovanje.

Trudeau namreč svojo kariero politika gradi tudi s tem, da pogosto poudarja boj proti rasni, verski in spolni diskriminaciji. V svojem kabinetu pa ima tri ministre indijskega rodu.

A njegovi največji rivali so prepričani, da je fotografija dokaz prikritega rasizma in da bi moral premier odstopiti. "To je nekaj, česar ne bi smel narediti. Mislim, da takrat tega nismo dojemali kot rasistično, vendar zdaj vidim, da je bilo rasistično," pa je v svoj bran dejal kanadski premier.

'Bilo je rasistično leta 2001 in je rasistično danes'

Trudeauja na volitvah čaka težek boj, saj ankete kažejo tesne izide med njim in njegovim najresnejšim protikandidatom. Konservativni voditelj Andrew Scheer je dejal, da je "izjemno šokiran in razočaran" zaradi dejanj premierja in da Trudeau ni primeren za vodenje Kanade. "Bilo je rasistično leta 2001 in je rasistično danes," je dejal Scheer, ki izkorišča vsak premierjev etični spodrsljaj za to, da poudari svoje prepričanje, da ta vlada ni sposobna učinkovitega vladanja.

Toda, konservativni voditelj Scheer se je v zadnjih tednih prav tako moral braniti očitkov zaradi rasističnih in homofobnih izjav svojih strankarskih kolegov. Takrat je dejal, da bo podprl svoje kandidate, ki so pokazali resnično obžalovanje zaradi svojih preteklih dejanj.

"Otroci in ljudje, ki so danes videli to fotografijo, se bodo spomnili trenutkov v svojem življenju, ko so se norčevali iz njih, ko so trpeli, ko so bili užaljeni, ko so jim dali občutek, da so manj vredni zato, ker so, kar so," je dejal Jagmeet Singh, vodja Nove demokratične stranke.

Vodja Zelenih Elizabeth May je "globoko šokirana zaradi rasizma, ki se kaže na tej fotografiji Justina Trudeaua". Dejala je, da se mora premier opravičiti zaradi škode, ki jo je povzročil.

Trudeau: Prosim Kanadčane, naj mi odpustijo

To pa ni edinikrat, da se je Trudeau našemil v temnopoltega človeka. Medijem je priznal, da se je v srednji šoli za pevski nastop oblekel v jamajškega pevca in tudi takrat se je namazal s temno barvo po obrazu, na glavi pa je imel lasuljo v afro stilu. "Več kot očitno to obžalujem. Zelo sem jezen nase," je še dejal.