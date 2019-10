Kanadski premier je moral obleči neprebojni jopič, grožnje ga ne bodo ustavile

Podrobnosti o varnostnih grožnjah kanadskemu premierju sicer niso znane, je pa ta zagotovil, da ne bodo spremenile njegovih načrtov, poroča BBC.

Na predvolilnem shodu se je tako Justin Trudeaukljub grožnjam pojavil pred javnostjo, a z 90-minutno zamudo. Pričakovali so, da ga bo predstavila njegova ženaSophie Gregoire- Trudeau, a je ne shodu ni bilo. Trudeau, ki sicer med volivce običajno stopi v srajcah z zavihanimi rokavi, je tokrat imel pod srajco oblečen neprebojni jopič, obkrožen pa je bil s policisti, ki so imeli dolgocevno orožje in balistične ščite.

Dodatno varnostno opremo je nosil po dogovoru s Kraljevo kanadsko konjeniško policijo. Zvezne volitve v Kanadi bodo v ponedeljek, 21. oktobra.