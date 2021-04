Jezni Kanalci: se v smaragdni Soči kmalu ne bodo več smeli kopati?

"Reka Soča bo z nesmiselno spremembo uredbe samo še navadna vodna struga," menijo jezni Kanalci, ki se bojijo, da se v smaragdni reki kmalu ne bodo smeli več kopati. Mnogi od teh so se namreč zbrali na izredni seji občinskega sveta, kjer so razpravljali o izvzemu kopalnega območja Soča v Kanalu s seznama kopalnih voda. Kaj bi taka odločitev ministrstva pomenila za njihov kraj in kaj omenjen predlog pomeni za turizem v Kanalu?

