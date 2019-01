Kanadčana zaradi trgovine z drogami obsodili na smrt

Kitajsko sodišče je kanadskega državljana Roberta Lloyda Schellenberga obsodilo na smrt zaradi trgovine z drogami. Ta odločitev bi sicer lahko še dodatno zaostrila odnose med Ottawo in Pekingom, ki so se poslabšali zaradi aretacije direktorice Huaweija v Kanadi.

Brani se, da je na Kitajsko prišel kot turist

36-letni Kanadčan je v ponedeljek sodišču zatrdil, da mu je prijatelj ob obisku na Kitajskem predlagal, naj kot prevajalca najame Xu Qinga, nakar se je znašel v mednarodni združbi za trgovino z drogami. "To je primer o Xu Qingu, on je mednarodni trgovec z drogami in lažnivec," je povedal Schellenberg.

Poudaril je še, da za vsem skupaj stoji kanadski državljan Khamla Wong, ki je bil leta 2016 aretiran na Tajskem zaradi obtožb, povezanih z drogami. "Nisem trgovec z drogami, na Kitajsko sem prišel kot turist," je izpostavil.

Kitajsko tožilstvo medtem trdi, da je Schellenberg glavni osumljenec v primeru, v katerem je skušala mednarodna združbe v Avstralijo poslati 222 kilogramov metamfetamina.

Da je bil on ključna oseba v primeru, je odločilo tudi sodišče. "Sodišče popolnoma zavrača razlago obtoženca in obrambe, saj so v popolnem nasprotju z dejstvi," je povedal glavni sodnik sodišča v mestu na severovzhodu Kitajske Dalian.

36-letnik je bil novembra obsojen na 15 let zapora in 150.000 juanov (okoli 19.340 evrov), vendar pa je višje sodišče v Liaoningu decembra odločilo, da je kazen glede na težo kaznivih dejanj preblaga.

V ta primer sta bila vpletena še dva kitajska državljana, ki so ju obsodili na dosmrtni zapor in pogojno smrtno kazen.

Ima izrek kazni politično ozadje?

Kanadski premier Justin Trudeau je v odzivu dejal, da je"zelo zaskrbljen" zaradi "arbitrarne obsodbe Kanadčana na smrtno kazen". "Še naprej bomo branili interese vseh Kanadčanov (...), obsojenih na smrtno kazen," je poudaril.

Odločitev kitajskega sodišča bi lahko še poslabšala odnose med Pekingom in Ottawo, ki so se zaostrili zaradi aretacije glavne finančne direktorice kitajskega podjetja Huawei Meng Wanzhou v Kanadi. Aretirali so jo na podlagi zapornega naloga iz ZDA zaradi domnevne kršitve sankcij proti Iranu. Zdaj kanadsko pravosodje preučuje izročitev ZDA.

Od njene aretacije so na Kitajskem pridržali več kanadskih državljanov, med drugim nekdanjega diplomata Michaela Kovriga in svetovalcaMichaela Spavorja zaradi domnevnih aktivnosti, ki ogrožajo nacionalno varnost.