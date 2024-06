Kandidat za evropskega poslanca David Klobasa: župan in pevec

V naslednjih dneh do super volilnega dneva, torej 9. junija, boste lahko kandidate za evropske poslance spoznali nekoliko drugače. In prvi kandidat bo zastopal stranko NSi. Lahko bi bil naš predstavnik na Evroviziji, velja za najlepšega župana, nekoč pa je bil pevec. Govorim o Davidu Klobasi, ki je po horoskopu bik. In za bike velja, da so ljubitelji dobre hrane, pijače in vsega lepega.