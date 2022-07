Kandidaturo za predsednika države napovedal tudi župan Kočevja dr. Prebilič

Če se je dolgo časa ugibalo, da bo obramboslovec in župan Kočevja Vladimir Prebilič s Klubom neodvisnih županj in županov kandidiral na parlamentarnih volitvah, se za to potezo na koncu ni odločil. Bo pa prav s podporo županskih kolegov zdaj kandidiral za predsednika države. Za kandidaturo se je odločil, ker meni, da lahko lokalne izkušnje prenese na državno raven. Prav tako napoveduje, da se bo zavzemal za spremembo funkcije predsednika države, saj da je ta degradirana zgolj na protokolarno funkcijo. Pri zbiranju podpisov računa predvsem na mlade, saj si želi, da bi se ti še bolj angažirali v politiko.