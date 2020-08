Kangler s hrvaškimi kolegi o sodelovanju držav pri preprečevanju nezakonitih prehodov

Čeprav je slovenska policija v času epidemije covida-19 prijela manj migrantov, pa je po sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa število nezakonitih prehodov meje pri nas spet začelo strmo naraščati. In prav nezakoniti prehodi meje so bili glavna tema sestanka, ko se je državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler srečal s hrvaškimi kolegi. Kakšno bo sodelovanje policistov obeh držav in kako bodo nadzirali mejo?