Kanye West bi lahko pripomogel k ponovni zmagi Trumpa

Donald Trump ima poleg Joeja Bidna še enega protikandidata, ki se bori za mesto predsednika ZDA. To je soprog zvezdnice resničnostnih šovov Kanye West. V enournem govoru, ki ga je imel v neprebojnem jopiču, smo lahko videli jokajočega raperja in slišali mnoge obljube, tudi to, da bo vsak posameznik, ki ima otroka, dobil milijon dolarjev. A naj bo kampanja še tako zmedena in neresna, se demokrati bojijo, da bi Kanye West lahko pobral nekaj temnopoltih glasov, ki bi jih sicer dobil Biden.