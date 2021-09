Kaos na ljubljanski obvoznici, protestniki skakali pred avtomobile

Kaos – tako bi lahko opisali osemurno dogajanje v prestolnici, ko so ulice zavzeli protestniki, ki nasprotujejo ukrepom in cepljenju, promet pa je ravno v času največje prometne konice zaradi njih obstal. Desettisočglava množica je namreč vkorakala na severno obvoznico, protestniki so poskakali kar pred avtomobile, ki so drveli več kot 100 kilometrov na uro. Policija jih je večkrat poskušala ustaviti in jih pozivala, naj se umaknejo. Ker ukazov niso upoštevali, je Policija že tretjič v enem letu odgovorila z vodnim topom in solzivcem. Obravnavali so 55 prekrškov, štiri osebe so bile pridržane, lažje poškodovana pa dva policista.