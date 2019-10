Kaotična seja - je to začetek konca sodelovanja Levice in vlade?

"To je cirkus, sramota, na bruhanje mi gre," se je slišalo na kaotični seji Odbora za delo. Levica je z različnimi manevri neuspešno zavlačevala, da bi z dnevnega reda spravila ukinitev dodatka za delovno aktivnost. Koalicija je naposled celo podprla SDS-ove amandmaje, člani največje opozicijske stranke pa so se glasovanja vzdržali, zato je bilo na koncu šest glasov za in pet proti.