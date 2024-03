Nova obmejna azilna domova: 'Vlada sprejela sklep brez pogovora z lokalno skupnostjo'

Že dolgo se poraja vprašanje, kako bo vlada reševala prezasedenost azilnega centra v prestolnici. Predsednik vlade je kmalu po novem letu dal vedeti, da vlada išče rešitve, o lokacijah pa ni želel govoriti, češ da bodo te takoj deležne nasprotovanja tamkajšnjega prebivalstva. In dva meseca pozneje se je to zgodilo. Nekdanja mejna prehoda Obrežje in Središče ob Dravi bodo preuredili v novi izpostavi azilnega doma. Da za to ni bilo dovolj premisleka in pogovora, odgovarjata župana obeh občin. A dejstvo je, da so kapacitete polne, samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta je mejo nedovoljeno prečkalo že skoraj 6400 ljudi.