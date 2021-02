Kapetana ekip na tekmi vseh zvezd bosta LeBron James in Kevin Durant

Vodstvo lige NBA je kljub številnim negodovanjem igralcev potrdilo, da bo atraktivno zvezdniško srečanje All Star 2021 odigrano tudi letos. Prvič v zgodovini lige se bo vse dogajanje odvilo v enem dnevu, eden od osrednjih akterjev pa bo slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je bil še drugič zapored uvrščen v začetno peterko. Najboljšo deseterico so sicer določili navijači, svoje glasove pa so prispevali tudi košarkarji in novinarji. Vsi, ki bodo nastopili na tekmi vseh zvezd, bodo v Atlanti bivali v posebnem mehurčku.

icon-expand