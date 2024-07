'Kapitan ima vedno prav'

Majda Sepe je pela, da jo je ujel ribič. Da jih je ujel Pozvek, pa so pele ribe v Piranskem zalivu. Tako vsaj trdi Aleksander, ki se je, po tem, ko od trnka ni bilo haska, odločil, da vrže mrežo z izkušenima ribičema. Tako je že včeraj odjadral v sončni zahod in noč preživel na barki sredi morja. In ugotovil, delo ni lahko, morske vezi, ki se med ribiči spletejo, pa so neprecenljive.