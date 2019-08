'Lahkomiselno sta predvidevala, da s svojim dejanjem ne bosta ogrozila potnikov'

Državno odvetništvo Republike Hrvaške je podalo izjavo o tragediji na Hvaru, v kateri je zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrl Italijan Eugenio Vinci, njegova mladoletna otroka pa sta še vedno v kritičnem stanju. Kot so navedli v izjavi, sta osumljena kapitan in lastnik barke lahkomiselno menila, da nestrokovna vgradnja neustreznega agregata ne bo ogrozila življenj in zdravja potnikov in posadke.

Državno odvetništvo Republike Hrvaške (DORH) je podalo izjavo o tragediji, v kateri je na barki na Hvaru umrl Italijan Eugenio Vinci, še pet ljudi pa se je zastrupilo: "Obstaja utemeljen sum, da sta 8. avgusta 2019 23-letni lastnik ladje in 27-letni kapitan ladje v Omišu skupaj in po predhodnem dogovoru delovala v nasprotju z določbami Pomorskega zakonikain v strojnici plovilavgradila bencinski agregat, kar je kot stranski proizvod izgorevanja bencina povzročilo izpust ogljikovega monoksida in drugih strupenih plinov, ki lahko povzročijo smrt."

Barka Atlantia, na kateri je umrl Eugenio Vinci, je bila zadnjič renovirana leta 2015, oddajali pa so jo za 11.900 evrov tedensko.

Dodali so: "Agregat, ki sta ga nestrokovno vgradila se glede na navodila za uporabo ne sme uporabljati v zaprtih prostorih, če ni zagotovoljeno odvajanje plinov iz zaprtih prostorov. Utemeljeno sumimo, da kapitan in lastnik barke nista poskrbela za varno odvajanje plinov, saj sta menila, da s tem ne bosta ogrozila življenja in zdravja ljudi na krovu.Na to polovilo so 10. avgusta sprejeli osem italijanskih državljanov, na plovilu sta bila prisotna še dva člana posadke, ki sta 12. avgusta okoli 22. ure vključila omenjeni generator, zaradi česar je prišlo do izpustov ogljikovega monoksida in drugih strupenih plinov, ki so se skozi vrata strojnice, razpok in skozi ventilacijske cevi klimatske naprave na plovilu razširili na hodnik in potniške kabine na plovilu."

Na zaslišanju sta izpostavila, da sta prav onadva nesrečnim turistom nudila prvo pomoč in da sta še vedno izjemno pretresena zaradi tragedije. FOTO: POP TV

Kot poročajo hrvaški mediji, bi se tragediji lahko izognili, saj je imela barka težave z agregatom že pred vkrcanjem Italijanov, a kapitan in lastnik okvare nista prijavila, ampak sta na barko na lastno pest, brez da bi o tem obvestila hrvaški register ladijskega prometa, nestrokovno vgradila neprimeren agregat. Oba krivdo zanikata Barka Atlantia, na kateri je umrl Eugenio Vinci, je bila zadnjič renovirana leta 2015, oddajali pa so jo za 11.900 evrov tedensko. Če bodo kapitanu in lastniku barke dokazali krivdo, jima grozi do osem let zapora. Oba trdita, da nista kriva za tragedijo. V nadaljevanju postopka se bosta branila s prostosti. Na zaslišanju sta izpostavila, da sta prav onadva nesrečnim turistom nudila prvo pomoč in da sta še vedno izjemno pretresena zaradi tragedije.

Po hrvaških medijih so medtem zaokrožile fotografije užaloščenega italijanskega para, ki je dopustoval skupaj z družino Vinci in so ju odpustili iz bolnišnice, ko sta se vrnila na 'barko smrti' po osebne stvari. FOTO: POP TV

Kot piše Slobodna Dalmacija, je 23-letni lastnik plovila izrazil obžalovanje zaradi dogodka in izrekel sožalje družini preminulega Italijana. Dejal je, "da moli k bogu, da bo z otrokoma, ki sta še vedno v bolnišnici, vse dobro". Dodal je, da je zelo pretresen, saj je nesrečnim turistom nudil prvo pomoč na poti proti pristanišču in da se ne počuti krivega za to, kar mu očitajo. Njegov odvetnik je potrdil, da njegova stranka zanika krivdo in da doslej ni nobenih zanesljivih dokazov, ki bi dokazovali vzrok zastrupitve italijanskih turistov. Dodal je, da je lastnik barke v hudem šoku in da se ne počuti krivega za tragedijo. Tudi odvetnik kapitana je sporočil, da se ta ne počuti krivega, da je v stanju šoka in da si želi le, da si otroka opomoreta.

Barka Atlantia, na kateri je umrl Eugenio Vinci, je bila zadnjič renovirana leta 2015, oddajali pa so jo za 11.900 evrov tedensko. FOTO: POP TV

Sodni izvedenec: Takšni primeri so pogosti Sodni izvedenecPetar Pečur je za HRTpoudaril, da se v plovilo nikakor ne bi smelo vgrajevati nič brez vednosti in odobritve hrvaškega registra ladijskega prometa: "To se absolutno ne bi smelo zgoditi. Zaslužek in komercialni pritisk ne bi smela biti na prvem mestu. Na prvem mestu mora vedno biti varnost."Pečur je dodal, da so primeri nestrokovnega in nepooblaščenega vgrajevanja tovrstnih naprav pravzaprav pogosti:"To se zgodi pogosto. Takoj, ko se inšpektorji obrnejo in odidejo iz plovila, marsikdo naredi kaj nezakonitega in zelo nevarnega,"opozarja.

V bolnišnico pa so morali odpeljati tudi dva policista, ki sta sodelovala pri preiskavi na barki, saj jima je postalo slabo. K sreči nista utrpela hujših posledic. FOTO: POP TV

Otroka še vedno v komi Po hrvaških medijih so medtem zaokrožile fotografije užaloščenega italijanskega para, ki je dopustoval skupaj z družino Vinci in so ju odpustili iz bolnišnice, ko sta se vrnila na 'barko smrti' po osebne stvari. Kot pišejo, sta objokana iz barke nosila otroške igrače, voziček in ostalo prtljago.

