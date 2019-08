Kapitan in lastnik barke, ki stane slabih 12.000 evrov na teden, zanikata krivdo glede zastrupitve

Lastnika in kapitana barke, na kateri je zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom umrl italijanski turist, njegova otroka pa sta še vedno v komi, so včeraj prijeli, ker obstaja utemeljen sum, da sta odgovorna za tragedijo. Branila se bosta s prostosti, krivdo pa oba zanikata in kot pravita, ''molita, da bosta otroka preživela''.

Kot smo poročali, je hrvaška policija sporočila, da obstaja upravičen sum, da sta 23-letni lastnik in 27-letni kapitan barke, na kateri se je zgodila tragedija, v kateri je zaradi vdihovanja oglikovega monksida umrl italijanski turist Eugenio Vinci, še pet ljudi pa se je zastrupilo, prejšnji teden na jahto vgradila bencinski agregat na način, ki ni skladen s tehničnimi navodili in pravili stroke in se lahko uporablja le v odprtih prostorih. To naj bi povzročilo izpust ogljikovega monoksida v potniški kabini in posledično zastrupitev italijanskih turistov. Barka Atlantia, na kateri je umrl Vinci, je bila zadnjič renovirana leta 2015, oddajali pa so jo za 11.900 evrov tedensko.

Če jima bodo dokazali krivdo, jima grozi do osem let zapora. Danes zjutraj so ju zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti odpeljali k preiskovalnemu sodniku. Oba trdita, da nista kriva za tragedijo. V nadaljevanju postopka se bosta branila s prostosti. Na zaslišanju sta izpostavila, da sta prav onadva nesrečnim turistom nudila prvo pomoč in da sta še vedno izjemno pretresena zaradi tragedije. Kot piše Slobodna Dalmacija, je 23-letni lastnik plovila izrazil obžalovanje zaradi dogodka in izrekel sožalje družini preminulega Italijana. Dejal je, "da moli k bogu, da bo z otrokoma, ki sta še vedno v bolnišnici, vse dobro". Dodal je, da je zelo pretresen, saj je nesrečnim turistom nudil prvo pomoč na poti proti pristanišču in da se ne počuti krivega za to, kar mu očitajo. Njegov odvetnik je potrdil, da njegova stranka zanika krivdo in da doslej ni nobenih zanesljivih dokazov, ki bi dokazovali vzrok zastrupitve italijanskih turistov.

Otroka še vedno v komi Kot so sporočili iz splitske bolnišnice, sta mladoletna otroka preminulega Italijana Eugenia Vincija še vedno priključena na aparate na intenzivni negi, a je njuno stanje stabilnejše. Boljše je zdravstveno stanje matere obeh otrok, saj njeno življenje ni več ogroženo. Je pa dobro stanje še dveh, moškega in ženske, ki sta bila prav tako na jahti in bi lahko v naslednjih dneh že odpotovala nazaj v Italijo. V bolnišnico pa so morali včeraj odpeljati tudi dva policista, ki sta sodelovala pri preiskavi na barki, saj jima je postalo slabo. K sreči nista utrpela hujših posledic.

