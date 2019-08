Kapitan ladje: Migranti so psihično zlomljeni, ladja je kot tempirana bomba

Italijansko tožilstvo je proti notranjemu ministru Matteu Salviniju, ki humanitarni ladji z rešenimi migranti ne dovoli vplutja v pristanišče, sprožilo preiskavo zaradi domnevne ugrabitve in zlorabe položaja. Ladja Open Arms s 134 migranti na krovu, kjer so razmere nevzdržne, je namreč še vedno zasidrana pred pristaniščem v Lampedusi.

V okviru preiskave je tožilstvo na Siciliji danes poslalo pravosodno policijo na sedež obalne straže v Rimu. Policija je popisala komunikacijo med notranjim ministrstvom in reševalnimi službami, da bi preverila, kdo preprečuje vplutje ladje v pristanišče v Lampedusi, poroča časnik La Repubblica.

Za ta korak so se odločili, potem ko je obalna straža v petek sprejela odločitev brez primere in pisala Salviniju, da "ni nikakršnih ovir za to, da ladja ne bi pristala".

Na ladji Open Arms španske nevladne organizacije Proactiva, ki je zasidrana pred italijanskim otokom Lampedusa, je tudi 30 mladoletnikov, nekateri so brez spremstva. Od četrtka so z ladje sicer evakuirali dvanajst migrantov z zdravstvenimi težavami.