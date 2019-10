'Kar lahko storite, je molitev, molitev in še enkrat molitev'

"V sredo ponoči sem bil dežuren. V iskanje in reševanje je bilo vključeno več ladij. Alp Striker vodi akcijo in daje navodila pet drugim ladjam. Pravkar so nam dali novo navodilo. Upam, da bomo kaj našli," je dejal.

"Molitev, molitev in še enkrat molitev. To je edino, kar lahko storite v tem danem trenutku, mi se bomo potrudili po najboljših močeh," je za portal morski.hr dejal filipinski mornar.

Hrvaška je Franciji, ki vodi iskalno akcijo, že predlagala, da bi plačala del stroškov iskanja. "Francozom se za zdaj to ne zdi potrebno, oni samostojno izvajajo celotno zadevo," je povedal Zvonimir Frka Petešić, predstojnik urada premierja.

"Sateliti krožijo, in kar nekaj časa bo trajalo, da se bodo znašli na isti lokaciji. Do zdaj je le en satelit ujel predmet premera 7,5 metra, ki ga ladje nismo mogle najti," je še poudaril.

Kot smo že poročali, je Francija večjo iskalno akcijo za pogrešanimi mornarji sprožila v torek, ko je ena od ladij opazila signalno raketo, vsredo pa so satelitski posnetki Evropske agencije za pomorsko varnost zaznali že omenjeni neznan več kot sedem metrov dolg predmet, ki ustreza dimenzijam enega od splavov, ki je zapustil potapljajočo se ladjo. Na terenu je šest plovil, iskanje pa se odvija v območju, večjem od Jadranskega morja.

Mornarji so sicer pogrešani že od 26. septembra. Tedaj je 2000 kilometrov od francoskega otoka Marinik zaradi močnih valov, ki so bili posledica orkana Lorenzo, potonil vlačilec Bourbon Rhode s 14 ljudmi na krovu. Reševalne ekipe so našle tri preživele in štiri trupla, za sedmimi mornarji in tremi reševalnimi čolni pa se je izgubila vsaka sled.