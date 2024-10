'Kar se je zgodilo našemu Daniju, se ne sme več ponoviti'

"To, kar se je zgodilo našemu Daniju, se ne sme nikoli več ponoviti. Nikomur se ne sme zgoditi to, kar je moral doživeti on." To je sporočilo družine umrlega Danijela Božića, ki pet let po krutem umoru še vedno ni dočakala pravice. 15. novembra bo minilo pet let, odkar je Danijel Božić postal še ena oseba v statistiki umorjenih oseb pri nas. Njegova družina ga ni in ne bo pozabila, pa tudi tega ne, kako drago je plačal svoje odločitve. Storilci morajo odgovarjati za to, kar so storili, vztrajajo svojci. Razočarani, ker bi se minuli četrtek in v ponedeljek morali odviti predobravnavni naroki za šesterico obtoženih, a se to ni zgodilo. Sodišče je naroke odpovedalo tik pred zdajci.