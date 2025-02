Mineva 80 let od osvoboditve zloglasnega nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. V plinskih celicah je zaradi trpinčenja, bolezni in lakote umrlo več kot milijon ljudi, med njimi je bilo tudi 1300 Slovencev. V Auschwitzu je bila na slovesnosti ob obletnici tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. Številne Slovence so nemški vojaki takrat odpeljali tudi v delavska taborišča in med njimi je bila 6-letna Tončka Senčar. "Jokala sem, strah me je bilo, kam nas bodo vojaki odpeljali," se spominja 90-letna gospa. "Obljubljali so nam velike hiše, a spali smo tudi s 100 ljudmi v le eni sobi."