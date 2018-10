Karavana nadaljuje pot proti ZDA, te jim vstopa v državo ne bodo dovolile

Glavno vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo, ko bo karavana dosegla južno mejo ZDA. Predsednik Donald Trump , ki je že sicer znan po svojih ostrih protipriseljenskih stališčih, svojo predsedniško kampanjo pa je celo začel z besedami, da so Mehičani, ki prihajajo v ZDA, posiljevalci in morilci, ki prinašajo droge v državo, že več kot teden dni besni po Twitterju.

Trumpove grožnje o odvzemu denarne pomoči so zaskrbele voditelja Hondurasa Juana Orlanda Hernandeza in Gvatemale Jimmyja Moralesa, ki sta se v soboto zvečer sešla na izrednem vrhu in obsodila migrantsko karavano. Hernandez je vseeno moral priznati, da bi bile lahko razmere v njegovi državi malce boljše. Gvatemalec pa je dejal, da so v Honduras z avtobusi vrnili 300 ljudi.

Pompeo: Prebežniki spodbujajo nasilje

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo se je v nedeljo odzval s trditvami, da prebežniki na poti do ZDA spodbujajo nasilje pod vplivom politično motiviranih voditeljev: "Izjemno smo zaskrbljeni zaradi nasilja, ki ga spodbujajo nekateri člani skupine, in zaradi politične motivacije nekaterih organizatorjev karavane,"je dejal. Ob tem je znova zatrdil, da ZDA ne bodo dovolile ilegalnim migrantom vstopa v državo.

Karavana postala osrednja tema pred kongresnimi volitvami

Za republikansko stranko, ki ji javnomnenjske raziskave napovedujejo poraz na prihajajočih kongresnih volitvah, je nova kriza na južni meji nepričakovano darilo, ki bi utegnilo izboljšati njen rezultat ali vsaj mobiliziralo njeno bazo, da se odpravi na volišča.

Za prihod karavane obtožujejo demokratsko stranko, ki naj bi po njihovem želela odprte meje, in je "šibka" na področju migracijske politike. A demokrati so si prihoda več tisoč južnoameriških prebežnikov, tik pred "najpomembnejšimi volitvami našega časa", kot kongresne volitve opisujejo nekateri mediji, vse prej kot želeli.