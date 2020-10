Kardinal Angelo Becciu je vatikanski denar nakazoval tudi v Slovenijo

Vatikan pretresa velik finančni škandal, ki sega tudi v Slovenijo. Nekdanji kardinal Angelo Becciu, ki je osumljen poneverb in zlorabe papeževega sklada za revne, je denar iz blagajne Svetega sedeža namreč nakazoval tudi na račun v Sloveniji. Podjetju Logsic, ki ga je v Ljubljani registrirala 39-letna Italijanka in je le poštni nabiralnik, je nakazal pol milijona evrov. Slovenska policija potrjuje, da sodeluje z vatikanskimi varnostnimi organi in da ljubljanski kriminalisti že vodijo predkazenski postopek.