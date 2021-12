Karitas Maribor v pomoč vsaj 500 otrokom

»Ne morem plačati položnic, ne morem več niti živeti, ne vidim izhoda,« je zapisano v pismu zaposlene srednje medicinske sestre, matere dveh otrok, samohranilke. In takih klicev na pomoč je mnogo. Tu gre zgolj za eno izmed številnih prošenj za pomoč, ki je prispela na naslov Nadškofijske Karitas Maribor. Kjer pravkar poteka akcija »Več luči, več upanja«, ki je namenjena prav otrokom v stiski. Zadali so si cilj pomagati vsaj 500 otrokom, za plačilo šolske prehrane, šolskih potrebščin, za donirano hrano in učno pomoč, za botrstvo in še za marsikaj, kar počnejo. Zato k donacijam pozivajo vse, tudi podjetja, ki bi namesto poslovnih daril denar namenila tem otrokom.