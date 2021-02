Karl Erjavec ponovno vložil konstruktivno nezaupnico, a zapleta se pri glasovih

Konstruktivna nezaupnica vložena že drugič. Opozicijske stranke, zbrane pod imenom KUL, so po skoraj mesecu dni ponovno vložile predlog za zamenjavo Janševe vlade. Tokrat je poslanskih podpisov le deset, toliko jih tudi zapoveduje poslovnik. Mandatarski kandidat, predsednik Desusa Karl Erjavec, je ob tem izrazil željo, da bi do glasovanja prišlo čim prej. In čeprav je nedavno zatrjeval, da ima podporo štirih Desusovih poslancev, zdaj pravi, da računa vsaj na tri. Napoveduje tudi, da soglasja h kandidaturi tokrat ne bo umaknil. Nazadnje je to storil zaradi okužb v poslanskih vrstah.