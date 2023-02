Karner iskan v ZDA, v Ljubljani pa gradi stanovanja

Okoli 150 novih stanovanj in 300 parkirnih mest bo dobila Ljubljana v naslednjih treh letih. Ali si boste katerega lahko privoščili? Elitni stanovanjski kompleks gradi ena najbolj iskanih oseb v ZDA, Mihael Karner, tako imenovani kralj steroidov. Iščejo ga namreč zaradi preprodaje in distribucije prepovedanih anabolnih steroidov in pranja denarja. Ker pa Slovenija z ZDA nima sporazuma o predaji, tu povsem varno živi in tudi gradi. Fitnes, velnes s savnami in bazenom ter pralnica za kolesa in vinska klet, vse to bodo lahko uporabljali lastniki stanovanj Urbane oaze, kot jo je poimenoval Karner. In kakšno ceno bodo dosegli ti luksuzni domovi?

Mihael Karner bo na nekdanjem zemljišču tovarne Tovil ponudil okoli 150 novih domov. Kje pa se bo parkiralo? "Celotna soseska bo brez zunanjih cest, vse bo pod zemljo. Namesto stare tovarne Tovil bo tu stala petetažna nova sodobna stavba," razlaga Karner. Sosesko bo z ene strani obdajal nov, večji javni park, pojasnjuje sogovornik in dodaja, da se bo peš in kolesarska pot, ki se trenutno konča pri Sparu, nadaljevala in bo ob Gradaščici šla do parka na Koprski. Čez Gradaščico bo vodila brv, da bo omogočen dostop do druge strani. Kot pravi, gre trenutno struga Gradaščice po betonskem kanalu in je pretočnost relativno slaba. S tem, ko bodo razširili strugo, se bo izboljšala tudi pretočnost, kar pa bo imelo pozitiven vpliv na samo poplavno varnost. icon-expand Mihael Karner FOTO: Kanal A A precej negativen vpliv bo imel nakup takega stanovanja na vašo denarnico. Lokacija na Viču je priljubljena, dodaja Karner, že zaradi tega, ker z najvišjih nadstropij pogled seže na Ljubljanski grad in Rožnik. "Kakšna bo cena, določa trg in ne jaz. Ampak koliko je to? Več kot pet tisoč, 10 tisoč? Težko kar koli rečem, ampak tam nekje pet tisoč," je na vprašanje o ceni odgovoril Karner. Če se bo ta cena tudi zares obdržala, bo za stanovanje, veliko 75 kvadratov, torej treba odšteti blizu 400 tisočakov. Na vprašanje, če do konca leta pričakuje gradbeno dovoljenje, pa pravi, da ga pričakuje prej. O skupni vrednosti stanovanjskega kompleksa noče govoriti, kot pa je poročalo Delo, se ocenjuje na 45 milijonov evrov, in treba ga je verjetno tudi čim prej prodati. Že zdaj ima povpraševanje za okoli 50 odstotkov stanovanj.