Približuje se najlepši čas v letu, ki pa s sabo ne prinaša le veselja v krogu najdražjih, ampak čedalje pogosteje tudi dobrodelnost. In na Radiu 1 so po uspešnih akcijah in projektih, s katerimi so v preteklosti pomagali že številnim, znova navdušili z novo obliko dobrodelnosti: radijsko turnejo. Ta je pravzaprav le nekakšen podaljšek velikega 28-urnega dobrodelnega maratona, ki pa ga bodo letos izvedli že osmič. Barbara Slukan je radijce včeraj ujela v Šenčurju.