Kašni so nasveti za opazovanje kometov?

Zopet je nastopil čas v letu, ko se ponoči splača zazreti v nebo, saj obstaja velika verjetnost, da zagledate zvezdni utrinek, ki izpolnjuje želje. Perzeidi, kometi ali kot jim pravimo v ljudskem izročilu, solze svetega Lovrenca, so najbolje vidni ravno okoli noči 12. avgusta. Z malo sreče pri vremenu, ki se nam po napovedih ponoči obeta, bi lahko to noč našteli tudi do 150 utrinkov.