Katalonci na nogah: v spopadih s policijo ranjenih več deset ljudi

Po navedbah katalonskih služb za nujno pomoč so zdravniško pomoč nudili najmanj 75 ljudem, ki so bili ranjeni v spopadih.

Kot poročajo tuje tiskovne agencije, so policisti na več tisoč protestnikov, ki so se zbrali na barcelonskem letališču Prat, streljali s penastimi naboji ter proti njim uporabili gumijevke. Protestniki pa so na policiste metali različne predmete in jih pršili z gasilskimi aparati ter razbijali okna. Spopadi so trajali dolgo v noč.

Zborovanja predvidena vsaj do petka

Na barcelonskem letališču so v ponedeljek odpovedali 108 letov. Protestniki so blokirali tudi dostop do postaje podzemne železnice ter železnice, ki letališče povezuje z mestom. K blokadi letališča je pozvala civilnodružbena organizacija Tsunami Democratic. Protestniki so blokirali tudi več cest in železniških prog po regiji, med drugim v Gironi.

Odpovedi poletov na letališču, kjer so številni potniki morali preživeti noč, se vrstijo tudi danes. Odpovedali so že najmanj 45 letov, navaja katalonska tiskovna agencija Catalan News, ki pojasnjuje, da gre zgolj za odhodne lete. Zaradi manjših zborovanj poleg tega z območja tudi danes poročajo o motnjah v cestnem in železniškem prometu.

Pričakovati je sicer, da se bo čez dan število udeležencev protestov povečalo, saj so nadaljnja zborovanja predvidena vsaj do petka, ko naj bi v Barceloni potekal množičen shod.

Protestniki so se spontano začeli zbirati v Barceloni in Gironi kmalu po objavi sodbe španskega vrhovnega sodišča, ki je v ponedeljek devetim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in zlorabe javnih sredstev.