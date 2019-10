Barcelona gori: splošna stavka in demonstracije za osvoboditev 'političnih zapornikov'

Cestne blokade, spopadi s policijo, goreči avtomobili in smetnjaki. Na katalonskih ulicah se stopnjujejo protesti, ki so izbruhnili po obsodbi devetih nekdanjih katalonskih voditeljev zaradi vstajništva. V Barceloni bo danes potekala splošna stavka, pridružili se ji bodo tudi protestniki, ki so pred tremi dnevi začeli pohod do Barcelone iz petih katalonskih mest.

V četrtek so se v Barceloni nadaljevali protesti, ki jih je sprožila obsodba devetih nekdanji katalonskih voditeljev boja za neodvisnost - te je sodišče obsodilo na večletne zaporne kazni zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. Protesti so se v tedni dni sprevrgli v nasilne izgrede, protestniki so se spopadali s policijo, zažigali avtomobile in smetnjake ter blokirali ceste.

Protesti v Kataloniji FOTO: AP

V sredo so iz petih katalonskih mest protestniki začeli tudi množični pohod do Barcelone, kjer bodo danes potekale velike demonstracije, ki naj bi se jih udeležilo več tisoč ljudi. "Svoboda za politične zapornike," je slišati na protestih.

Protesti v Kataloniji FOTO: AP

"Ne gre samo za ta teden, že 1. oktobra 2017 so ljudje želeli voliti in videli smo policijo, ki se jim je to želela preprečiti,"je za BBCdejala 20-letna študentka. "Ta teden je nekakšen zaključen političnega cikla. V ponedeljek smo protestirali na letališču, protesti so bili mirni, a je policija uporabila nasilje proti nam. In rekli smo: dovolj je."

Protesti v Kataloniji FOTO: AP