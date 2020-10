Katastrofalne razmere v zagrebški Dubravi: primanjkuje hrane, zdravil, brisač ...

Na Hrvaškem število okužb naglo narašča. Na novo so potrdili 2378 okužb, umrlo pa je 23 ljudi. Javnost pa je razburilo razkritje o katastrofalnih razmerah v zagrebški bolnišnici Dubrava, kjer primanjkuje hrane in zdravil, zato jih bolniki ne dobivajo redno. Higiena je na minimumu, saj ni niti mila, niti čistih brisač, ni oblek, je v javnem pismu zapisala anonimna zdravnica. Vodja službe za kakovost v Dubravi je v odstopni izjavi zapisal, da trenutno stanje predstavlja tveganje za bolnike in osebje.

Na Hrvaškem za zdaj še ni strožjih ukrepov, vendar pa bolnišnice pokajo po šivih. Javnost je še posebej zgrozilo anonimno pismo zdravnice iz zagrebške bolnišnice Dubrava - hrvaške covid bolnišnice. V pismu je zapisala, da je v bolnišnici takšna gneča, da na trenutke medicinske sestre bolnikom ne morejo dati niti obroka. Sledile so burne reakcije iz bolnišnice, ki je zanikala, da bi se pri njih dogajalo kaj takega. Bolnišnica je tudi sprožila gonjo proti zdravnici, ki je opozorila na problem. Dejali so, da morajo odkriti, kdo iz njihovih vrst piše kaj takega. Danes se je zgodba obrnila v drugo smer. Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš, ki je že dejal, da se bo zadeva preiskala, se je postavil v brani zdravnici. Dejal je, da je gonja proti žvižgački, ki opozarja na probleme, nedopustna. Podporo anonimni zdravnici pa so že izrazila tudi združenja zdravnikov Hrvaške. Sprožili so celo peticijo, s katero jo želijo podpreti in poskrbeti, da ne bi dobila odpovedi zaradi svojih izjav.