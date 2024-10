Kate in William obiskala družine žrtev napada v Southportu

Valižanska princesa Kate se je nepričakovano odpravila na svojo prvo javno obveznost, odkar je zaključila zdravljenje s kemoterapijo. S soprogom princem Williamom sta obiskala skrušene družine treh deklic, ki so umrle v krvavem julijskem napadu z nožem v angleškem Southportu. Kate jim je želela sporočiti, da sočustvuje z njimi in da niso pozabljeni, zatrjujejo kraljevi viri. Z vsako družino sta preživela pol ure na samem in brez kamer, nato pa sta se srečala še z reševalci, ki so posredovali takoj po tragediji. Označila sta jih za resnične junake.