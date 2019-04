Vzdušje dan po požaru turobno, v okolici katedrale množice ljudi

Tožilstvo je že sprožilo uradno preiskavo požara, nič pa ne nakazuje, da bi šlo za nameren požig. Zaslišali so delavci, ki so opravljali rekonstrukcijo, saj sumijo, da bi lahko požar povzročila njihova neprevidnost. Jasno je, da se je vse začelo v podstrešju katedrale, potem pa se je ogenj zelo hitro širil zaradi lesene konstrukcije strehe.

’Katedrala, ki je preživela vojne in revolucijo, zgorela v času miru in blagostanja’

Po tleh še vedno ležijo pripravljene gasilske cevi, saj je v notranjosti še večkrat zagorelo. Gasilci so ves dan z dvigali, tudi z dronom, pregledovali konstrukcijo katedrale. Potrebno je namreč preveriti, kakšna je škoda in, bolj pereče, kako varne so stene, ki še stojijo.

Območje v bližini katedrale je še vedno zaprto, prav tako je še vedno zaprtih pet stavb najbližje katedrali, ki so jih evakuirali, ko je zagorelo. "Vzdušje je turobno, na prizorišču je tudi ogromno policije, ki usmerja promet in gnečo," je o dogajanju na dan po požaru povedala naša novinarka.

Četudi ta 850 let stara gotska umetnina, ki stoji na naravnem otoku Île de la Cité sredi Sene, že od nekdaj velja za eno najbolj obleganih turističnih atrakcij v Parizu, se tja verjetno še nikoli ni odpravilo toliko ljudi kot dan po požaru, ki bo za vedno ostal v človeški zgodovini. Kot je pri javljanju v živo dejala Nika, je katedrala, ki je stoično preživela številne vojne in revolucijo, zgorela v času miru in blagostanja.

Kar se že ve, je, da bo za sanacijo potrebnih več kot deset let. Le spomenik, katerega temeljni kamen so postavili leta 1163 v prisotnosti papeža Aleksandra III., so namreč gradili skoraj dvesto let.

Za obnovo so sicer francoski milijarderji že ponudili več sto milijonov, med drugim oljni gigant Total, pa tudi najbogatejši Francoz Bernard Arnault.