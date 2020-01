Zemlja se je zavrtela okoli svoje osi in nas popeljala v leto 2020. Med zadnjimi so se prihoda novega leta veselili na Havajih in na Ameriški Samoi. Vstop v leto 2020 so milijoni ljudi po vsem svetu proslavili na prostem. Seveda bučno ob dih jemajočih ognjemetih. A marsikje so se ognjemetom odpovedali in množice navdušili z veličastnimi videoprojekcijami.