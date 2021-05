Prehod meje s Hrvaško: le po drugem odmerku cepiva

Kartica ugodnosti, bi lahko rekli, odpira vrata v notranjost lokalov in v hotele, poleg tega tudi lažje potujete. Če ste se cepili s cepivi Pfizer ali Moderna lahko potujete šele po drugem odmerku, če z AstraZeneco pa že tri tedne po prvem. Ker je to bolj praktično, meni Roman Jerala s Kemijskega inštituta: "To je verjetno posledica tega, da je pri AstraZeneci treba čakati tri mesece, kar bi pomenilo, da bi tri mesece trajalo preden bi ljudje lahko prehajali mejo."

"Osebe, ki so prebolele covid-19 in imajo potrdilo o prebolelosti ter so cepljene z najmanj enim odmerkom cepiva, ne bodo potrebovale negativnega PCR-testa ali negativnega hitrega testa," pojasnjuje hrvaški notranji minister Davor Božinović. Ker so se mnoge države, tudi Slovenija, že odločile, da prebolevnike cepijo le z enim odmerkom. V tem primeru greste lahko na Hrvaško še pet mesecev po cepljenju, a ker takih Slovencev ni veliko: "Se dogovarjamo s sosednjimi državami, da priznajo en odmerek cepiva AstraZenece, ki smo ga prejeli kot zadostnega, da lahko prehajamo mejo, da nista potrebna dva odmerka," razlaga Logarjeva.