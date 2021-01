Katere alternative komuniciranja še ostajajo Trumpu?

Kaj imajo skupnega Facebook, Google, Spotify, Snapchat, Instagram in YouTube? Prav vsi ti tehnološki giganti so blokirali profile ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Za dokončno zaprtje računa se je Twitter odločil po nasilju, ko so Trumpovi privrženci vdrli v poslopje zveznega kongresa. Aleksander Pozvek pa je preverjal, kakšni načini komunikacije predsedniku v odhodu še ostajajo. Na pomoč mu je priskočilo celo Društvo gojiteljev športnih golobov.

