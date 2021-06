Katere besede bi lahko našle mesto v SSKJ?

Kakšna bi bila vaša reakcija na naslednjo napoved: "Sonce je obsijalo hribovezje, na katerem so bile tudi številne jablane, iz njih pa so ljudje delali jablanin kis. Ob sporih s sosedi pa so se ves čas sklicevali na zakonje." No, ja. Nekatere od teh besed želi predsednik SNS Zmago Jelinčič vpisati v Slovar slovenskega knjižnega jezika. Naš novinar Aleksander Pozvek ga je danes obiskal in bil navdušen še nad eno besedo, ki bi lahko našla mesto v SSKJ, in to je žnje. Kaj pomeni?

