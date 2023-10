Katere destinacije so tokrat glavni hit turističnih agencij?

"Bomo doma," razmišljajo naključno vprašani mimoidoči na ljubljanskih ulicah. Kljub temu pa bodo nekateri odšli na lepše, večinoma v terme in na morje v slovensko Istro in na hrvaški Jadran, pove Nataša Jeza iz Turistične agencije Sonček. "Hotelirji se izkažejo s tem, da ponudijo več brezplačnih bivanj za otroke, več popustov in zato je tu največ gostov," doda.

Če je jesenska klasika slovenska in hrvaška Istra in terme, je bil med zelo priljubljenimi destinacijami vsa leta tudi Egipt, ki pa leži na meji z Izraelom. Kot pojasni Jezova, ljudje povprašujejo po varnosti in sama jim zagotovi, da vse poteka v varnem, počitniškem vzdušju. Slednje potrdi tudi Viktor Mlakar, vodja konzularnega sektorja MZZ. "Razmere niso bistveno bolj drugačne, kot so bile pred spopadi med Hamasom in Izraelom. Vsekakor svetujemo povišano stopnjo previdnosti vsem, ki potujejo v Egipt, določena območja pa odsvetujemo," komentira Mlakar, ki doda, da gre za območja ob meji s Sudanom, Libijo in Izraelom ter severni del Sinaja. Odsvetuje tudi vsa potovanja v Izrael, Libanon, Sirijo in Irak.