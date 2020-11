Katere knjige so skozi zgodovino avtorjem prinesle največ zaslužka?

En teden in 1,7 milijona prodanih knjig. Štiri leta po koncu predsedovanja Američane še vedno zelo zanima, kaj ima za povedati Barack Obama. S svojo knjigo bo glede na trenutne številke z lahkoto premagal svoja predhodnika, njegova največja tekmica pa je njegova žena. Knjige prinašajo tako finančno kot intelektualno bogastvo. Skupna lastnost uspešnih ljudi je zagotovo, da veliko berejo. Katere knjige so prinesle skozi zgodovino največ zaslužka in koliko prodanih izvodov slovenskih avtorjev pomeni, da ti je zares uspelo?