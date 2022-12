Na lestvici zaznave korupcije nevladne organizacije Transparency International je Slovenija lani glede na leto poprej padla za tri mesta. Koliko kršitev integritete in nasprotij interesov, ki so lahko le korak do korupcije, zazna protikorupcijska komisija na občinski ravni? KPK ugotavlja, da so na lokalni ravni najbolj pereče kršitve na področjih navzkrižja interesov, nezdružljivosti funkcij, neomejevanja poslovanja s funkcionarji povezanih oseb in integritete funkcionarjev.