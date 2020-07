Katere manj znane slovenske destinacije lahko obiščete z vavčerjem?

Kombinacija strahu pred obvezno karanteno in vladni turistični boni so obrodili pestro domačo turistično sezono. Slovenci še nikoli nismo tako množično ostali na počitnicah doma, bone je namreč do 26. julija unovčilo že 209.310 ljudi, kar je približno 10 odstotkov upravičencev. Je pa zdaj morda tudi trenutek, da raziščemo tiste kotičke Slovenije, ki jih sicer morda ne bi. Turistična zveza Slovenije je, da ne bi vsi odhajali le na Obalo ali na Bled, predstavila nekatere manj znane destinacije v Sloveniji.