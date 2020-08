Katere najvplivnejše svetovne voditeljev je že gostila Slovenija?

Pri nas sta bila že dva ameriška predsednika Bill Clinton in George Bush, slednji je Slovenijo obiskal dvakrat. Ko nas je obiskal prvič, je Slovenijo označil za "majhen košček nebes", sedem let kasneje, ko nas je obiskal ponovno, pa se je popravil z besedami: "Slovenija je velik kos nebes in v čast mi je, da sem spet v vaši čudoviti deželi." Ruski predsednik Vladimir Putin je Slovenijo obiskal že trikrat. Tudi britanska Kraljica Elizabeta II. nas je že obiskala, kot prvi papež pa je leta 1996 po tleh samostojne Slovenije zakorakal Janez Pavel II.