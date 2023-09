Prav razvadili so nas že naši odbojkarji. Na zadnjih petih evropskih prvenstvih so se štirikrat domov vrnili z medaljo. Da je naša reprezentanca odbojkarska velesila, vedo vsi. Vsi pa ne vedo, katere pesmi so se vrtele po osvojenem bronu v slačilnici, do kdaj se je plesalo v hotelskem baru in kdo je potem najbolj smrčal. Aleksander Pozvek ve, saj je na zaslišanje povabil bronasta Klemna Čebulja in Alena Pajenka.