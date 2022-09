Katere se najnovejše ugotovitve iz celjske bolnišnice o zamenjavi pacientov?

Dober teden dni je, odkar so v Splošni bolnišnici Celje ugotovili, da so zamenjali dva pacienta, v vmesnem času pa so ob grobu žalovali napačni domači, saj v žari ni bil njihov svojec. V tem času je bolnišnica Celje že opravila notranji nadzor, enako tudi Zdravstveni dom Sevnica, saj je bil po pregledu nadzornih kamer postavljen sum, da bi bolnika lahko zamenjala prav reševalca iz sevniškega zdravstvenega doma. Končnih ugotovitev še vedno ni, in medtem ko so si svojci ogledovali posnetke še z lastnimi očmi, se zdi, da sta se ustvarila dva pola. Eden, ki si želi, da bolnišnica čim prej odgovarja za svoja dejanja, in drugi, ki želi hudo kri umiriti.