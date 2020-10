Notranji minister Hojs pojasnjuje: prehajanje občinskih meja in izjeme

1. Ali za prehajanje občin zadostuje potrdilo delodajalca, da se vozimo na delo, ali vseeno potrebujemo tudi izpolnjen obrazec oziroma izjavo?

Tudi v tem primeru potrebujemo oboje. Obrazec je lahko predpripravljen ali napisan lastnoročno, vsebovati pa mora bistvene podatke in lastnoročni podpis.

2. Lahko babica ali dedek prehajata občinske meje zaradi varstva vnukov? Vemo, da so starejši ogrožena skupina, a marsikdo bo pač tvegal ali pa nima druge možnosti. Je torej migriranje med občinami v teh primerih dovoljeno in kaj stari starši potrebujejo kot dokazilo?

Ne, ni dovoljeno. "Ravno temu smo se želeli izogniti, otroci so zelo dobri prenašalci virusa, čeprav morda sami ne zbolijo, zato te izjeme ni v odloku. Priporočamo starejšim, ki bi svoje vnuke radi videli, da za to uporabijo družbena omrežja. Vsi skupaj pa naj potrpijo teh 14 dni ali morda tri tedne in se stikom v čim večji meri izogibajo," odgovarja minister za notranje zadeve Aleš Hojs.