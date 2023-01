Katere so novosti v letu 2023?

Novo leto nam je poleg novih začetkov prineslo tudi številne novosti. Vlada je sprejela uredbo, s katero je omejila cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja. Podražili so se cigarete in preostali tobačni izdelki, dražja pa bo tudi vožnja skozi predor Karavanke, za katero bo treba odšteti kar 7,80 evra. Veljati bo začela novela zakona o dohodnini, s katero se bodo uveljavile višje obdavčitve najvišjih plač in najemnin ter olajšave za mlade. V novem letu pa se bo odprlo tudi 94 ambulant za paciente brez osebnega zdravnika.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:00 audio-control-play-line Iz 24UR: Novosti v letu 2023 02:47 audio-control-play-line Iz SVETA: Novosti v letu 2023 icon-chevron-left icon-chevron-right