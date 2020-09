Katere so pomanjkljivosti podeljevanja koncesij zasebnim visokošolskim zavodom?

Poleg javnih visokošolskih zavodov imamo v Sloveniji tudi precej zasebnih. Določeni imajo koncesijo, tako študentom študija ni treba plačati, spet drugi koncesije nimajo, študenti pa morajo študij plačati. Kot že vrsto let opozarja predsednica Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov, so koncesije po Sloveniji porazdeljene precej neenakomerno. Kar dve tretjini na zahodu Slovenije, medtem ko Podravje in Pomurje nimata niti ene, kar pomeni, da si morajo tamkajšnji študentje, če možnosti vpisa ali pa selitve v kraje z univerzami nimajo, študij plačevati sami.