Katere ukrepe bo naša vlada sprejela in kako naj bi pomagali najranljivejšim skupinam?

Prvi, dveinpolurni sestanek političnega vrha, je začrtal smernice, kako se bodo pristojni borili z draginjo. Za mizo so poleg strokovnjakov, ki so predstavili aktualno stanje, in članov vlade sedli tudi predstavniki opozicije, med njima tudi prvak SDS-a Janez Janša in NSi-ja Matej Tonin. In v boj z draginjo se bosta tako koalicija in opozicija podali skupaj. Po koncu posveta sta bila s konstruktivnostjo zadovoljna tako premier Golob kot Janša. Ukrepom, ki so jih v sredo obravnavali, da bi državljani lažje prebrodili draginjo, pa ni nasprotovala nobena od parlamentarnih strank.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:21 audio-control-play-line Iz SVETA: Pogovor z Luko Mesecem, ministrom za delo, družino in socialne zadeve 01:50 audio-control-play-line Iz SVETA: Posvet o ukrepih proti draginji icon-chevron-left icon-chevron-right