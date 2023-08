Pomoč prizadetim ob poplavam: katere ukrepe je vlada oblikovala?

Vlada je za prizadete ob poplavah sprejela nov paket ukrepov. Ker številni na delo ne morejo, jim bo država povrnila 80 odstotkov plač, in podobno kot v covidu krila 80 odstotkov stroškov čakanja na delo. Tudi občinam bodo vnaprej povrnili 40 odstotkov predvidene škode in ne 20, kot so sprva predvideli. Precej bolj velikopotezne pa so napovedi premierja, da bi vlada tistim, ki so ostali brez strehe nad glavo, zgradila nove montažne hiše. A v praksi bo to precej bolj zapleteno, občine bodo najprej morale sploh najti nadomestna, predvsem varna zemljišča, ob tem pa pridobiti dokumentacijo. In pri nas se, to verjetno dobro veste, običajno zatakne pri birokraciji. Kako hitro bi lahko montažne hiše stale?