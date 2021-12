Tisti, ki so že navsezgodaj čakali, da jih sedežnice odpeljejo na vrh hriba, so navdušeni. Zimo smo komaj čakali, pravijo, in dodajajo, da je v teh čudnih časih vijuganje po belih strminah naravnost blagodejno. Zaradi aktualnih omejitev tradicionalnih družabnih dogodkov ob zagonu žičnic letos ni bilo. Katere ukrepe morajo upoštevati smučarji in koliko dražje so to sezono smučarske vozovnice?