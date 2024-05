Kateri je najlepši blok v Ljubljani?

Poznamo kar nekaj lepotnih izborov: za miss in mistra sveta, avto leta, Bob leta ... A le eden je izbor za najlepši blok v Ljubljani oziroma na Zemlji, če je že Ljubljana najlepše mesto na svetu. Po najlepšem bloku se je sprehodil naš Aleksander Pozvek in preveril, kako dolgo so izbirali fasado in kako čisto je ogledalo v dvigalu. Morda se vam zdi izbor nepomemben, a stanovalci so na zmago še kako ponosni.